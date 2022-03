"Die europäischen Länder sind bei ihren Einsparungen im Verteidigungswesen zu weit gegangen"

Für Premierminister De Croo ist deutlich, dass die Mittel, die seine Regierung zu diesem Zweck freimachen will, „nicht reichen werden.“ Er sagte anlässlich der Parlamentsdebatte zum Thema Sicherheitsstrategie: „Im Allgemeinen sind die europäischen Länder bei ihren Einsparungen im Verteidigungswesen zu weit gegangen.“

Der flämische Liberale ist sicher, dass man auch Belgien nächste Woche beim Nato-Gipfel in Brüssel, an dem auch US-Präsident Joe Biden teilnehmen wird (siehe nebenstehenden Beitrag), bitten werde, kurzfristig mehr in die operative Kapazität der Armee Investieren: „Es ist deutlich, dass unser Land hier seine Verantwortung übernehmen muss. Was in der Ukraine passiert, ist der 9/11-Moment für Europa, was hier verstärkte Folgen auf Ebene der Sicherheit haben wird.“