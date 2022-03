Feuerwehrmann kommt bei einem Brand im ehemaligen Brüsseler Sheraton-Hotel ums Leben

Bei den Löscharbeiten bei einem Brand im früheren Sheraton-Hotel am Rogier-Platz in Brüssel ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Das Feuer brach in einem Schacht für technische Leitungen in dem Teil des Hotels aus, der gerade renoviert wird. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag hinein, da das Feuer am Vormittag wieder aufflackerte.