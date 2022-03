Nato- und EU-Gipfel: US-Präsident Biden kommt am 24. März nach Brüssel

Am Dienstag wurde bekannt, dass US-Präsident Joe Biden am 24. März nach Brüssel kommt. Er wird dann am Nato-Gipfel zum Thema Krieg in der Ukraine teilnehmen und am gleichen Tag begibt er sich auch zum EU-Gipfel. Es ist sehr außergewöhnlich, dass ein US-Präsident an einem regulären EU-Gipfel teilnimmt.