Belgiens grüne Energieministerin geht von einer Verlängerung der Laufzeit von Atommeilern aus

Der Ministerrat der belgischen Bundesregierung wird wohl am Freitag (18. März) beschließen, die Atommeiler Doel 4 und Tihange 3 bis 2035 am Netz zu lassen. Bisher hatten die Grünen in Belgien eine solch deutliche Aussage zur Atomkraft noch nicht so klar und deutlich ausgesprochen, doch die aktuelle Energiekrise lässt wohl derzeit keine andere Möglichkeit zu.

Der Krieg in der Ukraine hat dem für 2025 gesetzlich geplanten Atomausstieg Belgiens mit den daraus resultierenden hohen Energiepreisen (Strom, Gas, Heizöl, Kraftstoffe…) einen deutlichen Riegel vorgeschoben und ohne Atomstrom würde die Anhängigkeit unseres Landes vom auch aus Russland kommenden Gas und Öl wohl auf Dauer für Probleme in der Energieversorgung sorgen.

Doch die grüne Energieministerin will mit ihrem Entschluss nicht sagen, dass dies das Ende des Atomausstiegs bedeutet und sie weist darauf hin, dass es auch in Belgien eine Zukunft in der Energieversorgung geben wird, die eben die Anhängigkeit von Kernenergie, Gas und Öl langfristig vermindern und beenden soll. Dazu ist ein Plan aus ihrem Ministerium in Arbeit, der in Kürze von der Vivaldi-Regierung aus Liberalen, Sozialisten, Grünen und Christdemokraten besprochen werden wird.