Bereits über 10.000 ukrainische Flüchtlinge in Belgien registriert

Alleine am Mittwoch konnten sich rund 1.500 Flüchtlinge aus der Ukraine registrieren lassen und haben damit ein EU-weit geltendes Schutzstatut bekommen. Asyl-Staatssekretär Mahy sagte dazu: „Das Verfahren geht schneller. Jeder, der vor der Türe stand, hat das Verfahren durchlaufen.“

Das neue Anmeldezentrum am Heizel ist wesentlich größer, als die bisherige Anlaufstelle im ehemaligen Jules Bordet-Krankenhaus in der Brüsseler Innenstadt und hier werden auch wesentlich mehr Mitarbeiter eingesetzt, damit die Registrierung schneller vollzogen werden kann.

Am Montag, dem Eröffnungstag des Zentrums im Palais 8 wurden 1.500 Anträge gestellt und bearbeitet. Am Dienstag konnten sich sogar rund 2.000 Flüchtlinge registrieren lassen. Am Mittwoch stattete Asyl-Staatssekretär Mahdi dem neuen Zentrum einen Besuch ab. Dabei wurde er von König Philippe und von Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) begleitet (Foto unten).