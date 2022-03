Der belgische Zoll entdeckt 40 Millionen gefälschte Zigaretten in mehreren Lastwagen

Der Fund dieser gefälschten Zigaretten ist ein Ergebnis umfassender Ermittlungen in Zusammenhang mit einer illegalen Zigarettenfabrik in Arlon in der Provinz Luxemburg. Dort fanden Zöllner 2 Millionen nachgemachte Markenzigaretten und 4,6 Tonnen Tabak.

Die in Duffel in der Provinz Antwerpen beschlagnahmten gefälschten Zigaretten waren in 5 auf Lastwagen verladenen Containern untergebracht. Dabei handelte es sich um falsche Zigaretten der Marken Marlboro und Richmond.

Hätten es diese Zigaretten in den Handel in Belgien geschafft, wären dem belgischen Staat bis zu 20 Mio. € an Mehrwert- und Verbrauchersteuer (Akzisen) verloren gegangen, wie der VRT-Sender Radio 2 dazu meldete.

In Duffel nahmen Polizei und Zoll 5 Personen fest und in Arlon entdeckten sie 9 Arbeiter, die dort unter menschenunwürdigen Umständen leben und arbeiten mussten.