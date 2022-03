Flandernweite Radio- und TV-Spendenshow für die Ukrainehilfe der Organisation 12-12

Wer bekommt wieviel Geld aus den Spendeneinnahmen? Die begünstigten Organisationen sind die Vereinigungen, die im Hilfskonsortium 12-12 zusammengeschlossen sind und es wurde ein Verteilschlüssen ausgearbeitet, nach dem die Spenden wie folgt aufgeteilt werden:

Das Belgische Rote Kreuz: 30%

UNICEF Belgien: 22,78%

Plan International Belgien: 14,52%

Oxfam Belgien: 12,66%

Caritas International: 8,18%

Ärzte der Welt: 6,16%

Handicap International: 5,70%

Wer die Aktion „Ukraine 12-12“ unterstützen möchte, der kann Spenden ab 40 € von der Steuer absetzen. Dies hat Bundesfinanzminister Vincent Van Peteghem (CD&V) beschlossen. Das Konsortium 12-12 steht eigentlich nicht auf der Liste der anerkannten gemeinnützigen Organisationen, bei denen Spenden fiskal absetzbar sind, doch der flämische Christdemokrat machte für das Projekt an diesem Donnerstag eine Ausnahme.

Damit will auch er die Menschen in Flandern (und im Rest von Belgien) dazu ermuntern, Geld für das kriegsgeschüttelte Land Ukraine zu spenden. Auch Unternehmen, die Sachspenden zur Verfügung stellen, können den Ankauf dieser Gegenstände steuerlich geltend machen.

Das Live-Radioprogramm begann um 6 Uhr am Donnerstagmorgen und endet erst gegen 21 Uhr. Danach geht das Ganze am Fernsehen weiter, denn von 20 Uhr 40 bis 22 Uhr 10 läuft eine weitere Liveshow. Zu den Künstlern, die am Groenplaats in Antwerpen auftreten und deren Konzerte live in Funk und Fernsehen übertragen werden, gehören Nils Destadsbader und Laura Tesoro aus dem Bereich Schlager und Unterhaltung, sowie flämische Kabarettisten und der Rock- und Folkbarde Bart Peeters. Auch die Popbands Bazart und Novastar sind mit dabei, wenn es heißt: „Flandern grenzenlos solidarisch“.

Am Vormittag sang Anna Hodorovskaya, die ukrainische Gewinnerin der "The Voice"-Castingshow, eine eigene Version der Titelmelodie der VRT-Familiensoap "Thui" ("Zu Hause") in ihrer Mittersprache (Video unten).