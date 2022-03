Informationsbroschüren gegen Missbrauch für Flüchtlinge aus der Ukraine

Die belgische Bundesregierung verteilt Broschüren an die Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen, in denen es um Warnungen gegen Missbrauch geht. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Fälle von Missbrauch bekannt. In einem Fall ging es um sexuelle Ausbeutung gegen Obdach und in einem anderen Fall um einen Flüchtling, der wirtschaftlich ausgebeutet wurde. Und bei einem Metzger in Antwerpen arbeiteten ukrainische Frauen für 7 € die Stunde.