Kleiner Seehund in Blankenberge wieder in die Freiheit entlassen

Im Badeort Blankenberge an der Nordseeküste ist am Donnerstag der Seehund Duvel wieder freigelassen worden. Duvel wurde im Dezember im vergangenen Jahr alleine gelassen am Seedeich von De Haan entdeckt und seinerzeit hatten sich Tierpfleger von Sea Life Blankenberge um das Tier gekümmert. Vermutlich hatte der kleine Seehund damals seine Mutter nicht mehr gefunden.