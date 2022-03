König Philippe und Königin Mathilde nehmen ukrainische Familien mit Hilfe der Königlichen Schenkung auf

Die belgische Königsfamilie hat beschlossen, drei Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine aufzunehmen. Die Familien werden in Räumlichkeiten der Königlichen Schenkung aufgenommen. Für diesen Fall werden zwei Appartements genutzt, in denen genug Platz für drei Familien ist - eines im Brüsseler Raum und eines in der Wallonie. Das Königpaar zeigt sich von den Folgen des Krieges in der Ukraine sehr betroffen und bietet einmal Hilfe an.