Lastwagen mit Oberleitung auf Autobahnen können auch in Flandern den Transport nachhaltiger gestalten

Lastwagen, die elektrisch angetrieben werden oder die einen Hybridantrieb haben, der zwischen Strom und Diesel umschalten kann, müssen irgendwoher ihre Elektrizität bekommen und einige Projekte denken dabei an Oberleitungen, wie bei Zügen und Straßenbahnen. Auch in Flandern könnte so etwas interessant sein, wie eine Studie der Antwerpener Universität (UAntwerpen) vermuten lässt.