Strenge Verkehrs- und Nutzungsregeln für E-Steps in Belgien: Fahrverbot für Unter-16-Jährige

Fahrzeuge, wie die Elektroroller sind in den vergangenen Jahren auch in Belgien in Massen aufgetaucht und neben Mietrollern nutzen auch viele Leute solche E-Steps, die ihnen selbst gehören, z.B. zum Pendeln zwischen zu Hause und dem Arbeitsplatz, bzw. zum Einkaufen oder auf dem Schulweg. Doch im Laufe der Zeit häuften sich die Unfälle, in die zumeist auch Fußgänger auf den Gehwegen verwickelt wurden.

2020 gab es alleine in Flandern rund 200 Unfälle mit E-Steps, Mono-Wheels, Hoverboards und Segways, bei denen 2 Menschen ihr Leben verloren. Letztes Jahr waren es über 1.000 Unfälle mit 4 Toten. Diese Zahl rief förmlich nach deutlichen und einheitlichen Regelungen in ganz Belgien. Die Mobilitätsminister und -ministerinnen aus den verschieden Ebenen einigten sich jetzt auf ein Paket an Verkehrsregeln für solche Fahrzeuge, die ab dem kommenden Sommer greifen werden.