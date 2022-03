Ukrainekrieg: Der Handel zwischen Flandern und Russland ist so gut wie ausgefallen

Drei Produkte, die Flandern direkt aus Russland bezieht, sind so gut wie weggefallen. Das sind in erster Linie Diamanten. 10 % aller in Antwerpen be- und gehandelter Diamanten kommen direkt aus Russland. An zweiter Stelle kommen Brennstoffe, wie Öl und Gas, aus Russland. Flandern bezieht 8 % seiner Öl- und Gasimporte aus Russland. Und drittens ist die Einfuhr von Holz, Holzkohle und anderen Produkten aus Holz aus Richtung Russland weggefallen. 5,5 % der Einfuhr solcher Produkte kommen von dort.

Dass der Handel mit Russland in Flandern quasi weggefallen ist, liegt nicht grundsätzlich an den Sanktionen, die die EU gegen das Land nach der Invasion in der Ukraine erlassen hat, sondern eher an der Tatsache, dass die Transportwege unterbrochen sind. „Reedereien weigern sich, auszulaufen, der Straßentransport verläuft mühsam und Flugzeuge müssen weiter Umwege nehmen, was zu ansehnlichen Mehrkosten führt“, so Landeswirtschaftsministerin Crevits am Donnerstag im Parlament.