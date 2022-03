Aktuelle Meldungen aus Belgien zum Krieg in der Ukraine und zur Flüchtlingskrise

Der Krieg in der Ukraine zeigt schon jetzt, dass er langfristig Auswirkungen auf den belgischen Staatshaushalt haben wird. Inzwischen kommen auch nicht begleitete Minderjährige mit dem Flüchtlingsstrom aus der Ukraine in Belgien an. Premierminister De Croo verteidigte im belgischen Bundesparlament die Herangehensweise der Regierung an das Flüchtlingsproblem. Inzwischen ist auch klar, wie die Sozialhilfe, die die Regierung den Sozialämtern in Belgien für die Flüchtlingshilfe gewährt, verwendet werden soll.