Belgien ist das erste Land in Europa, in dem Prostitution aus dem Strafgesetz genommen wird

Sexarbeit ist definitiv nicht länger strafbar in Belgien. Einem entsprechenden Gesetzesentwurf wurde am Freitag die Zustimmung von den Abgeordneten in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments erteilt. Für die Verbände, die sich in unserem Land mit dem Schicksal von Prostituierten befassen, ist dies ein historischer Moment.