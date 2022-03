Benzin und Diesel werden in Belgien ab Samstag wieder deutlich günstiger

Benzin und Dieselkraftstoff werden am Samstag (19. März) an der Zapfsäule in Belgien wieder etwas billiger. Der maximale Preis sinkt für beide Kraftstoffe um 17,50 Eurocent pro Liter. Diese deutliche Preissenkung ist die Folge der Herabsetzung der Verbrauchersteuern (Akzisen), die die belgische Bundesregierung eingeführt hat, um u.a. den hohen Treibstoffpreisen etwas entgegenzusetzen. Heizöl wird hingegen wieder etwas teurer.