Blüte durch das milde Wetter: Japanischer Garten in Hasselt öffnet 10 Tage früher

Der Japanische Garten feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag und dazu wird es einige besondere Veranstaltungen geben. Der Saisonstart ist jedes Jahr der Beginn der sehr beliebten Blütezeit der Kirschblüten. Jetzt aber beginnt die Blüte schon und die Stadt Hasselt hat beschlossen, den Garten schon Anfang der kommenden Woche zu eröffnen. Für nächste Woche ist eher schönes Wetter mit milden Temperaturen vorausgesagt. Ein Besuch im Japanischen Garten sorgt in diesen schwierigen Zeiten bestimmt für Entspannung und für ein Herunterkommen in stressigen Tagen…

Der Japanische Garten in Hasselt ist ein idyllischer Ort, ein Zen-Garten. Er ist der größte seiner Art in Europa und im Frühling blühen dort die Magnolien und die Kirschblüten. Der Garten am Gouverneur Verwilghensingel ist quasi die Verlängerung des Hasselter Kapermolen Parks, der insgesamt 115 ha groß ist und der zum Grüngürtel um die Stadt herum gehört.

Er reicht von Hasselt bis zur nahegelegenen Universitätsstadt Diepenbeek. Der Japanische Garten ist aus der Partnerschaft zwischen den Städten Hasselt und Itami in Japan entstanden. Die beiden Städte sind seit 1985 verschwistert. Im Gegenzug zum Bau dieses Gartens schenkte Hasselt Itami 1991 ein klassisches flämisches Turmglockenspiel.

Japanischer Garten, Gouverneur Verwilghensingel 15, 3500 Hasselt, Info: www.visithasselt.be/de/japanischer-garten