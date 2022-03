"Der kleine Prinz" - Besondere Ausstellung in diesen Kriegszeiten in Brüssel

Das Buch ist bis heute in 498 Sprachen übersetzt und ist damit nach der Bibel das am meisten übersetzte Buch der Welt. Olivier d’Agay, Großneffe von Antoine de Saint-Exupéry, hatte die Ausstellung am 25. Februar in Brüssel eröffnet. Er nannte den „Kleinen Prinzen“ dabei „eine universelle Ikone, einen Botschafter des Friedens, der Umwelt und der Kindheit“. Das Buch und sein kleiner Held haben bis heute, so d’Agay, ihre Bedeutung nicht verloren und spielen weiter eine wichtige Rolle in der Welt von heute.