Rund 1.500 russische Container sind in den Häfen von Antwerpen und Zeebrügge blockiert

In den Häfen von Antwerpen und Zeebrügge sind derzeit etwa 1.500 sogenannte Transhipment-Container mit Russland als Bestimmungsziel blockiert. Diese Container müssen alle kontrolliert werden, wie die flämische Tageszeitung De Standaard am Freitag auf Basis von Zahlen der Zollbehörden meldet. Transhipment bedeutet, dass Waren und Güter - auch in Containern transportierte Lieferungen - in Zwischenhäfen umgeladen werden. Sie fallen dann auch unter bestimmte Kontrollen.