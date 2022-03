Ausstieg aus dem Atom-Ausstieg: AKW’s Tihange 3 und Doel 4 bleiben 10 Jahre länger am Netz

Der vollständige Ausstieg aus der Atomenergie wird in Belgien im Jahr 2025 dann doch nicht stattfinden. Die Bundesregierung will die beiden jüngsten Atomreaktoren – Tihange 3 (Foto) und Doel 4 - noch 10 Jahre länger in Betrieb halten. Auf diese Weise will die Regierung mittelfristig die Sicherheit der Stromversorgung in unserem Land gewährleisten. Es müssen jedoch noch Gespräche mit dem Betreiber, dem französischen Energiekonzern Engie - geführt werden. Gleichzeitig stellt die Regierung mehr als 1 Milliarde Euro bereit, um die Umstellung auf erneuerbare, nachhaltige Energien zu beschleunigen.