Noor Vidts holt Gold im Fünfkampf bei den Hallenweltmeisterschaften

Noor Vidts zeigte sich am Freitagabend in Topform, stellte 3 persönliche Bestleistungen auf und brach den belgischen Rekord, der von Nafi Thiam aufgestellt worden war.

Die letztjährige Silbermedaillengewinnerin der Europameisterschaft begann den Tag mit einem persönlichen Rekord über 60 m Hürden. Sie gewann den Hürdenlauf, das Kugelstoßen und den abschließenden 800-Meter-Lauf und wurde Zweite im Hoch- und Weitsprung. Auch im Weitsprung und über 800 m übertraf sie ihre persönlichen Bestleistungen.

Mit insgesamt 4.929 Punkten lag Noor Vidts 25 Punkte über dem belgischen Rekord von 4.904 Punkten, den Nafi Thiam bei den Europameisterschaften aufgestellt hatte.

Die Silbermedaille ging am Freitag an die polnische Athletin Adrianna Sulek, während die Bronzemedaille an die Amerikanerin Kendell Williams ging.

In den Jahren 2019 und 2020 wurde Vidts bereits belgische Meisterin im Siebenkampf sowie 2017 und 2018 Hallenmeisterin im Fünfkampf.