Sprit 50 Cent billiger in Belgien: Niederländern laufen Sturm auf Tankstellen in Grenznähe

Niederländische Autos stehen an den Zapfsäulen im belgisch-niederländischen Grenzort Poppel in der Nähe von Ravels (Provinz Antwerpen) Schlange. Aufgrund des energiepolitischen Abkommens der belgischen Regierung wurden die Kraftstoffpreise in Belgien gesenkt, wodurch der Preisunterschied an der Zapfsäule in den Niederlanden und Belgien noch größer wurde. Marc Bols betreibt eine Werkstatt in Poppel, vier Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. "Ich habe mit Absperrungeneine Route für die Warteschlange eingerichtet", erklärte er im VRT-Regionalradio Radio 2.