USA: Sanktionen gegen belgischen Geschäftsmann wegen illegaler Ausfuhr von kongolesischem "Kriegsgold"

Am Donnerstag verhängten die Behörden der Vereinigten Staaten Finanzsanktionen gegen den belgischen Geschäftsmann Alain Goetz und gegen ein Dutzend seiner Unternehmen. Dazu gehört auch die African Gold Refinery (AGR) mit Sitz in Uganda.

Der Sprecher des diplomatischen Dienstes der USA, Ned Price, erklärte gegenüber Journalisten, es sei erwiesen, dass die Unternehmen Gold verkaufen, "das aus Regionen stammt, die von bewaffneten Gruppen kontrolliert werden, die an Konflikten in der Demokratischen Republik Kongo beteiligt sind. Diese bewaffneten Gruppen und ihre Befehlshaber greifen Zivilisten an und sind in Gräueltaten verwickelt, darunter ethnische Massaker, Vergewaltigungen und Zwangsrekrutierung von Kindern". Price fügte hinzu, dass "Kriegsgold" die "Haupteinnahmequelle" für bewaffnete Gruppen in den östlichen Gebieten der Demokratischen Republik Kongo sei.

In einer weiteren Erklärung sagte US-Finanzstaatssekretär Brian Nelson: "Alain Goetz und sein Netzwerk haben zum bewaffneten Konflikt beigetragen, indem sie kongolesisches Gold erhalten haben, ohne dessen Herkunft zu hinterfragen."

Im Jahr 2020 wurde Alain Goetz von einem belgischen Gericht der Geldwäsche und des Betrugs im Zusammenhang mit dem Goldhandel für schuldig befunden. Die von den US-Behörden verhängten Sanktionen sehen das Einfrieren sämtlicher Vermögenswerte des Geschäftsmanns und seiner Unternehmen in den Vereinigten Staaten vor und versperren ihnen den Zugang zum amerikanischen Finanzsystem.

Nach Angaben des US-Finanzministeriums werden mehr als 90 % des kongolesischen Goldes durch die Länder der Region der Großen Seen, einschließlich Ruanda und Uganda, geschmuggelt, "wo es häufig raffiniert und auf internationale Märkte, insbesondere in die Vereinigten Arabischen Emirate, exportiert wird".

In den letzten Jahren haben mehrere Nichtregierungsorganisationen die Aktivitäten der Goldraffinerien in der Region und ihre Verwendung des Goldes angeprangert, dessen Einnahmen zur Finanzierung der Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo verwendet werden.