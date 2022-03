Drama in der Wallonie: Auto rammt Karnevalisten in La Louvière. 6 Tote und 10 Schwerverletzte

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, fuhr ein Fahrzeug, in dem zwei Mittdreißiger saßen, mit hoher Geschwindigkeit in das hinterste Ende einer Gruppe von "Gilles" (Karnevalisten in der Region) in der Rue des Canadiens in Strépy. Das Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, aber die Polizei konnte die beiden Insassen wenig später festnehmen. Einem Zeugen zufolge wurde eines der Opfer über hunderte Meter mitgeschleift. Die Staatsanwaltschaft will sich noch nicht zu den genauen Umständen äußern. Vorläufig handelt es sich jedoch um eine Ermittlung wegen Totschlags.

Die beteiligte Karnevalsgruppe ist Les Boute-en-train aus La Louvière. Die Gruppe, etwa 150 bis 200 Personen, ging am ersten Tag des Karnevals in Strépy früh morgens von Tür zu Tür (Anm. d. Red.: "le ramassage" oder die traditionelle Zusammenkunft der Umzugsteilnehmer). Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Ausgangspunkts des Umzugs: der örtlichen Sporthalle. Die Sporthalle ist nun als Krisenzentrum eingerichtet worden. Das Rote Kreuz bietet den Opfern, ihren Familien und Zeugen psychologischen Beistand an.

Mindestens sechs Menschen wurden getötet. Dutzende von Menschen wurden verletzt, zehn davon schwer bis lebensgefährlich. Der kommunale Notfallplan wurde ausgerufen.