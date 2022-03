Held des Tages in Geraardsbergen: Mann bekämpft Brand im Nachbarhaus mit Gartenschlauch

Das heftige Feuer brach in der Küche eines Wohnhauses in Geraardsbergen aus. Nachbar Geert Bois d'Enghien: "Mein Bruder sagte, dass auf der Straße irgendetwas nicht stimmte. Es gab eine Menge Rauch und wir hörten eine Menge Lärm. Wir gingen zuerst auf die Terrasse im ersten Stock und sahen dann, dass es im Nachbarhaus ein paar Häuser weiter brannte. Wir haben dann sofort beschlossen, unseren Gartenschlauch rauszuholen und das Feuer so gut wie möglich zu bekämpfen, während wir auf das Eintreffen der Feuerwehr warteten.“

Um in die Nähe der Flammen zu gelangen, mussten Geert und sein Bruder über mehrere Zäune steigen, von denen sich der letzte als zu hoch erwies. "Ich musste in Richtung des Feuers sprühen, wobei ein anderer Garten dazwischen lag. Da in Geraardsbergen ohnehin nicht viel Druck auf der Leitung ist, habe ich mich gefragt, ob das viel bewirken würde, aber ich habe durchgehalten. Die Flammen waren bereits hoch und ich hatte das Gefühl, dass ich tun musste, was ich konnte. Die Feuerwehr sagte mir hinterher, dass mein Einsatz sinnvoll war, denn je früher das Feuer bekämpft wird, desto besser.“