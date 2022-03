Kickbox-Gala muss nach Schlägerei auf der Zuschauertribüne abgebrochen werden

Eine Kickbox-Gala in der Trixxo-Arena in Hasselt (Provinz Limburg) wurde Samstagabend vorzeitig beendet, nachdem es in der Zuschauermenge zu Handgreiflichkeiten zwischen den Fans der beiden im Ring stehenden Kämpfer gekommen war. Der Kampf des belgisch-marokkanischen Kickboxers Jamal Ben Saddik musste abgesagt werden, nachdem auf der Zuschauertribüne Fans des niederländisch-marokkanischen Kickboxers Badr Hari und des Polen Arkadiusz Wrzosek aneinandergeraten waren.