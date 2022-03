Schnee am ersten Frühlingstag: ab morgen und den Rest der Woche sonnig und bis zu 17 Grad warm

Also Schnee, und das am ersten Tag des Frühlings. Zumindest nach den astronomischen Jahreszeiten. Diese beruhen auf der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. "In dem Moment, in dem die Sonne im Laufe des März senkrecht zum Äquator steht, beginnt für uns der astronomische Frühling", erklärt Frank Deboosere weiter. "In diesem Jahr ist das am 20. März, um 16.33 Uhr, um genau zu sein, und nicht am 21. März, wie viele Leute fälschlicherweise denken.“

"Dies ist nicht nur in diesem Jahr der Fall: Für den Rest des Jahrhunderts beginnt der astronomische Frühling ebenfalls am 20. März, manchmal sogar am 19. März."

Und dann gibt es noch die meteorologischen Jahreszeiten. Diese beginnen alle am ersten Tag des Monats. "Sie beginnen also am 1. März, 1. Juni, 1. September und 1. Dezember. Das können wir uns leicht merken."