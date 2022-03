Eine Brücke über die Autobahn E313 bei Wommelgem in der Provinz Antwerpen wurde in der Nacht zum Samstag demontiert und entfernt. Die Arbeiten zur Entfernung der Brücke führten zur Sperrung der Autobahn, die inzwischen aber wieder geöffnet ist. Noch in diesem Jahr wird eine neue, breitere Brücke über die Autobahn gebaut. Die Brücke war eine von 250 Bröckel-Brücken in Flandern, die ersetzt oder repariert werden müssen.