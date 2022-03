Tag gegen Rassismus und Diskriminierung: Demonstrationen in 15 belgischen Städten

Am Sonntagnachmittag fanden in 15 belgischen Städten Demonstrationen gegen Rassismus und Diskriminierung statt, darunter Brüssel, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Brügge, Ypern, Ostende, Löwen, Genk, Halle, Lüttich, Charleroi, Mons und Bertrix. In der belgischen Hauptstadt zogen nach Schätzungen der Polizeizone Brüssel-Hauptstadt/Ixelles etwa 1.000 Menschen am Sonntag ab 15 Uhr durch das Stadtzentrum, um anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus und Diskriminierung am Montag Nein zu rassistischem Verhalten in all seinen Formen zu sagen.