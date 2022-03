Verschiebung des belgischen Atomausstiegs: Nordrhein-Westfalen besorgt

Ähnlich wie die deutsche Bundesumweltministerin Steffi Lemke am Samstag, drückte das an Belgien grenzende Bundesland Nordrhein-Westfalen am Sonntag seine Besorgnis über die Entscheidung der belgischen Regierung aus, die Laufzeit der Atomreaktoren Doel 4 und Tihange 3 um zehn Jahre zu verlängern.