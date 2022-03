Zeugen des Karnevalsdramas: „Fahrer hat nicht gebremst, es herrschte totale Panik"

„Es herrschte echte Panik, der Fahrer hat beschleunigt und nicht gebremst." Diejenigen, die am Sonntagmorgen in Strépy-Bracquegnies dabei waren, als ein Auto in eine Gruppe von Karnevalisten raste, sind sehr betroffen. "Ich sah Menschen am Boden, Blut und Krankenwagen. Schrecklich. Dafür gibt es keine Worte."