Belgiens Verteidigungsministerin will mehr Geld in das Militär investieren

„Wir haben kurzfristig, und damit meine ich noch dieses Jahr, ein zusätzliches Budget nötig“, so Dedonder in De Zondag. In der vergangenen Woche war die Verteidigungsministerin noch zurückhaltend geblieben, als sie mit Fragen zu Mitteln für die Armee angesichts des russisch-ukrainischen Konflikts konfrontiert wurde. Doch jetzt sprach sie von „sehr dringenden Notwendigkeiten“.

Dedonder sagte nichts zur Höhe der Mittel, die sie für ihr Ministerium braucht, doch „wenn die Regierung damit einverstanden ist, das Budget zu erhöhen, werden wir in erster Linie an der Ausrüstung für unsere Armee und an der Cybersicherheit arbeiten. Um wie viele Millionen es dabei geht, ist noch nicht deutlich.“

Erst kürzlich hat die belgische Bundesregierung beschlossen, in den kommenden Jahren rund 10 Mia. € mehr in den Verteidigungshaushalt zu stecken, als im Koalitionsabkommen der „Vivaldi“-Regierung vereinbart ist.

Eine Wiedereinführung einer allgemeinen Wehrpflicht stehe nicht auf der Tagesordnung, so die Ministerin weiter, doch auch sie denkt an ein Freiwilligenjahr für junge Leute, um diese auf die Berufe, die die belgische Armee zu bieten hat, aufmerksam zu machen.