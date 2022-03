Club Brügge rückt zu Union auf - KAA Gent besiegt den RSC Anderlecht

Tabellenführer Union trennte sich mit einem mageren 1:1 vom KV Ostende und hat damit 71 Punkte auf dem Konto. Brügge ist mit 66 Zählern Zweiter und rückt näher an die Brüsseler heran. Antwerp ist mit 59 Punkten Tabellendritter und besiegte Zulte Waregem mit 1:0.

Rekordmeister RSC Anderlecht verlor durch ein spätes Tor in der Schlussphase bei AA Gent mit 1:0 und muss die punktgleichen Genter in der Tabellen jetzt über sich gedulden. Damit ist die Generalprobe für das Pokalfinale zwischen Gent und dem RSC für die Anderlechter gründlich in die Hose gegangen… Beide Mannschaften haben jeweils 58 Punkte auf dem Konto, doch Gent hat das bessere Torverhältnis.

Das Pokalfinale findet am 18. April im König Baudouin-Stadion in Brüssel statt, das ist am Ostermontag. Unter der Woche hat sich AA Gent aus der Conference League verabschiedet. Gegen PAOK Saloniki gab es eine 1:2-Niederlage. Das Hinspiel hatte Gent in Griechenland schon mit 1:0 verloren.

Hinter den beiden auf dem 6. Rang steht der SC Charleroi, der Cercle Brügge mit 5:0 vom Platz fegte. Auf die „Karolos“ folgt KV Mechelen. „Malinwa“ trennte sich in Eupen von der AS mit einem 1:1. Dieser eine Punkt ist für den Klassenerhalt der Ostbelgier enorm wichtig. Racing Genk folgt auf dem 8. Tabellenplatz vor STVV Sint-Truiden. Hier gab es einen 3:2-Sieg gegen den seit letzter Woche feststehenden direkten Absteiger Beerschot.

Aufsteiger Seraing kämpft noch immer gegen den Abstieg und da reicht das 1:1 gegen OHL Löwen vielleicht nicht wirklich. Löwen steht hinter Cercle Brügge auf Rang 11, während Seraing mit nur 27 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz rangiert. Auf Rang 12 vor Kortrijk steht Standard Lüttich. Die „Rouches“ trennten sich mit einem 0:1 von Kortrijk und haben sich damit den Klassenerhalt gesichert.