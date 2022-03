Die Privathaushalte in Flandern fahren ihren Gasverbrauch zurück

Die privaten Haushalte im belgischen Bundesland Flandern fahren ihren Gasverbrauch seit den deutlich steigenden Preisen herunter und seit dem Ausbruch des Kriegs in Russland ist diese Tendenz sogar noch deutlicher zu spüren.

Wie die Haushalte in Flandern ihren Gasverbrauch senken, weiß Fluvius nicht, doch im Vergleich mit den Verbrauchsdaten und mit den Temperaturen im letzten Jahr ist der Verbrauch anhand der absoluten Zahlen deutlich gesunken: Im Januar sank der Gasverbrauch im Vergleich zu 2021 von 95 auf 80 Kilowattstunden und im Februar von 82,2 auf jetzt 67,5 Kilowattstunden.

Auffallend ist, dass durch den geringeren Verbrauch (überall in Europa) auch die Gaspreise sinken. An diesem Montag (21. März) ist der Gaspreis an den internationalen Märkten, also an der Gasbörse von Amsterdam, zum ersten Mal wieder unter 100 € pro Megawattstunde gesunken.