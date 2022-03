Flandern und Sachsen: Zusammenarbeit bei Wasserstoff und Mikroelektronik

Bei einer Reise nach Belgien in dieser Woche will Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) Kooperationen zwischen Sachsen und Flandern bei Mikroelektronik und Wasserstoff ausloten. Beides seien strategisch wichtige Zukunftsbranchen, sagte er am Sonntag vor seiner Reise: "Im Halbleiterbereich und bei Wasserstoff-Technologien sind beide Regionen stark aufgestellt."