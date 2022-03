In der Provinz Limburg wurde die letzte neue Brücke über dem Albertkanal auf ihre Pfeiler gesetzt

Die neugebaute Brücke wurde am Samstag von dort aus, wo sie zusammengebaut worden war, an seinen Standort in Tervand, einer Gemeinde Paal in Beringen gebracht und auf Pontons gesetzt. Am Sonntagmorgen wurde sie gedreht und in Stellung gebracht, bevor sich schwere Kräne an die Arbeit machten, die Brücke in Präzisionsarbeit in ihre Verankerungen auf den Pfeilen am jeweiligen Ufer des Albertkanals zu bringen.

Diese Arbeit dauerte etwa 3 Stunden und gegen 11 Uhr am Sonntagvormittag saß die Brücke in ihren Verankerungen.

Alle Brücken über dem Albertkanal in der Provinz Limburg wurden in den jüngsten Jahren ersetzt und höher angebracht, als die bisherigen Brückenbauwerke. Dies ist für die Wirtschaft im belgischen Bundesland Flandern sehr wichtig, erlaubt dieser Schritt doch, dass höher beladene Binnenschiffe hier passieren können.

Dabei handelt es sich um Containerschiffe, die dafür sorgen sollen, dass mehr Güter und Waren über die Binnenwasserwege transportiert werden, um den Straßenverkehr zu entlasten. Die neue Brücke wird nach den letzten erforderlichen Arbeiten (Befestigung der Verankerungen, Straßenbau…) am 12. Juni eröffnet, wenn die bis dahin laufenden Arbeiten abgeschlossen sind.