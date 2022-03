Karnevalsdrama in der Wallonie: Bilder einer Überwachungskamera zeigen die Sekunden vor dem fatalen Unfall

Noch immer liegen Unklarheiten bezüglich des schweren Unfalls am Rande des Mitfastens in Strépy-Bracquegnies bei La Louvière in der Provinz Hennegau am frühen Sonntagmorgen vor. Bei dem Unfall, bei dem ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in eine Gruppe von Karnevalisten raste, kamen 6 Personen ums Leben und unter den 16 Verletzten sind 10 schwer verletzte Personen, von denen sich einige noch immer in Lebensgefahr befinden.