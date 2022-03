Nicht alle belgischen Unternehmen verlassen Russland und kehren dem Land den Rücken zu

Nach diesen Angaben sind aktuell rund 240 belgische Unternehmen in Russland aktiv. Darunter sind sowohl größere Konzerne und Gruppen, aber auch kleinere Unternehmen. So gut wie alle dieser Unternehmen wollen in Russland auch während und nach der russischen Invasion in der Ukraine und dem darauffolgenden Krieg dort hier wirtschaftlich aktiv bleiben.

„Unsere 588 Arbeitnehmer in Russland sind einfache Bürger, einfache Familien“, sagte Bernard Thies, der CEO des Fußbodenherstellers Unilin aus Westflandern gegenüber De Tijd und L’Echo: „Sie haben um den Krieg in der Ukraine nicht gebeten und werden konstant mit Desinformation überschwemmt. Wir werden sie nicht auch noch bestrafen.“

Die meisten belgischen Unternehmen, die in Russland aktiv sind, kritisieren den Krieg, doch sie äußern sich auch verhalten Kritisch zu den Sanktionen des Westens gegen die Russen. „Das ist stures Getue, etwas, was gut in den Zeitungen funktioniert, doch damit hört Putin nicht auf“, so Bart Van Malderen, CEO des Hygieneartikelherstellers Drylock Technoligies: „Damit bestraft man nur die Bevölkerung, während der durchschnittliche Russe hier nichts verändern kann.“