Saisonende bei den Biathleten: Lotte Lie wird 17. im Weltcupfinale in Norwegen

Lotte Lie kam nach einem fehlerlosen Schießen in Oslo-Holmenkollen als 17. ins Ziel und hatte 1'35"7 Rückstand auf die Siegerin, die Französin Justine Braisaz-Bouchet, die sowohl den letzten Massenstart, als auch den Weltcup dieser Saison für sich entschied. Lotte Lie beendet die Saison auf Rang 28 im Gesamtweltcup und legt damit sicherlich kein schlechtes Ergebnis ab. Im Sprint wurde sie Ende der Woche 32. mit einem Schießfehler und in der Verfolgung endete sie als 38.

Enttäuschende Bilanz bei den Herren

Bei den Herren hingegen gab es am Wochenende in Norwegen nicht wirklich viel zu feiern, denn in der Verfolgung spielten Florent Claude und Thierry Langer keine Rolle. Claude leistete sich 5 Schießfehler und kam als 52. mit 7'49"3 auf den Sieger, dem Deutschen Erik Lesser, ins Ziel und zwar als letzter Gewerteter. Langer fiel aus der Wertung, denn er wurde überrundet. Im Massenstart der Männer wurde Florent Claude mit 4 Schießfehlern 29. und Vorletzter.