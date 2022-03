"Unsere Natur, der Film" - Beeindruckende Naturaufnahmen aus Belgien

Am 21. September 2022 hat der Film "Onze natuur de Film” (“Unsere Natur, der Film”) Premiere in den Kinos. Schon jetzt läuft der Trailer zu diesem Streifen, der bereits zeigt, dass man in Belgien spektakuläre Naturschauspiele erleben kann. Der Film wird von einer siebenteiligen TV-Reihe begleitet, die im Herbst im zweiten VRT-Programm Canvas zu sehen sein wird.