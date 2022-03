"Wir sind auch Menschen": Andere Flüchtlinge fragen sich, warum ukrainische Flüchtlinge bevorzugt werden

Nicht alle Ukrainer sind gleich…

Zu allem Überfluss tauchen jetzt auch Meldungen auf, nach denen nicht jeder, der einen ukrainischen Pass hat, auch ohne wenn und aber aufgenommen wird.

Die flämische Tageszeitung De Morgen schrieb in ihrer Samstagsausgabe von einem Afghanen, der seit 15 Jahren in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ein Geschäft betrieben hat und der die ukrainische Staatsbürgerschaft trägt, dass dieser, seine Frau und deren 4 junge Kinder seit Tagen im Bahnhof Brüssel Süd/Midi schlafen, weil für sie kein Aufnahmeplatz gefunden werden kann: „Die ukrainische Familie, die mit uns im Bus hierher saß (nach Bastogne in der Provinz Luxemburg (Red.)), hat sofort eine Wohnung zugeteilt bekommen. Wir mussten 4 Tage lang in einem Hotel warten und wurden dann nach Brüssel zurückgeschickt. Für uns gab es keinen Platz dort.“