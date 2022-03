22. März: Gedenken 6 Jahre nach den Terroranschlägen auf Brüssel

Am Dienstagvormittag fanden Gedenkveranstaltungen statt, an denen auch Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) teilnahm. Der erste Gedenkmoment fand am Brussels Airport um genau 2 Minuten vor 8 statt (Video unten). Hier kamen rund 150 Personen zusammen - Opfer von damals, Angehörige von Opfern, Mitarbeiter des Flughafens. Sie alle suchten und fanden hier wieder etwas Trost im Zusammensein.

Knapp eine Stunde später, um 9 Uhr 11, fand eine weitere Gedenkfeier an einem der Ausgänge der Metrostation Maalbeek statt. Hier wurden die Namen der Todesopfer von damals vorgelesen und hier legten Premierminister De Croo und seine Gemahlin (Video oben) einen Kranz nieder. Die Gedenken wurden im späteren Nachmittag mit einer Minute Stille am Denkmal für die Opfer der Anschläge vor genau 6 Jahren abgeschlossen. Auch hier war Premier De Croo anwesend.