Massive Verkehrsprobleme durch den Gipfelmarathon in Brüssel bis Freitag 

Weitere Behinderungen

Einige Buslinien werden von möglichen Sperrungen oder Umleitungen ebenfalls betroffen sein und zwar die Linien 38, 54, 64, 71 und 95. Die MIVB/STIB warnt auch davor, dass die Straßenbahnlinie 62 mitunter zeitweise ausfallen könnte, wenn es die Situation erfordert.

Die Nahverkehrsgesellschaft empfiehlt vor dem Antritt einer Fahrt durch Brüssel mit Metros, Bussen oder Straßenbahnen die App und die Angaben auf den sozialen Medien zu konsultieren, bzw. die eigene Webseite.

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist auch in der Umgebung des Nato-Hauptquartiers in Haren und um die US-Botschaft in der Innenstadt unweit des Warandeparks am kleinen Ring zwischen Madou und Louiza zu rechnen. Zudem werden die Autobahn- und Schnellstraßenbereiche, sowie innerstädtische Straßen, an denen die US-Präsidentenlimousine "The Beast" entlangfahren wird, zeitweise für den Verkehr gesperrt.

In den betroffenen Zonen wird der Einzelhandel dazu aufgefordert, Straßen- und Terrassenmobiliar abzubauen und reinzuholen und den Anwohnern ist untersagt, Müllsäcke und andere Abfallbehälter draußen stehen zu lassen. Die Stadt Brüssel inspiziert zudem das Kanal- und Abwassersystem und laut der flämischen Tageszeitung Het Laatste Nieuws werden auch einige Kanaldeckel versiegelt.

Anwohner und Beschäftigte in den betroffenen Zonen dürfen diese nur nach Vorlage des Ausweises betreten. Anderen Personen wird der Zugang verwehrt. Rund 2.000 Polizisten sichern die 3 Gipfel und die Anwesenheit zahlreicher führender Politiker aus der ganzen Welt in diesen Tagen in Brüssel ab.