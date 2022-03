Karnevalsdrama: Der Fahrer des Unfallwagens gibt zu, dass er zu schnell gefahren ist

Der Fahrer des Wagens, der am frühen Sonntagmorgen in Strépy bei La Louvière (Prov. Hennegau) in eine Gruppe Karnevalisten gerast ist, hat zugegeben, dass er am Unfallort zu schnell gefahren sei. Aber, er habe gebremst. Dies scheinen erste Analysen von weiteren Bildern von Überwachungskameras auch zu bestätigen, wie von Seiten der zuständigen Staatsanwaltschaft verlautete. Der 34 Jahre alte Fahrer ist in Untersuchungshaft genommen worden, sein 32 Jahre alter Beifahrer wurde unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.