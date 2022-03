Prototyp in Gent vorgestellt: Frachtschiff, dass vollständig elektrisch angetrieben wird

In Gent ist am Dienstag ein Frachtschiff vorgestellt worden, dass vollständig elektrisch angetrieben wird. Das Schiff bezieht seine Energie aus Solarzellen auf dem Dach und von einem Ponton, der hinter dem Schiff hergezogen wird. Für den Fall, das zu wenig die Sonne scheint, haben die Konstrukteure Batterien an Bord des -Frachters vorgesehen.