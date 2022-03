Seit den Anschlägen am 22. März 2016 sind im Brussels Airport noch stets Gepäckstücke und andere Dinge gelagert

In einem Raum irgendwo im Brussels Airport in Zaventem befinden sich rund 200 Koffer und Reisetaschen, zahllose Mobiltelefone, Spielsachen und andere persönliche Gegenstände von Reisenden, die am 22. März 2016 hier am Flughafen waren, als die Bomben der radikal-islamistischen Terroristen explodierten und viele Menschen in den Tod rissen. Viele der Reisenden hatten damals fluchtartig den Flughafen verlassen und die meisten haben dabei nicht auf ihre Besitztümer und auf ihr Gepäck geachtet und diese dort zurückgelassen. Verständlich, denn sie hatten damals wohl Angst um ihr Leben.

„Das ist schon 6 Jahre her“, so Karima Douch, „doch hier zu arbeiten bleibt ein schwieriges Unterfange. Trotzdem gibt es immer ein bisschen Hoffnung, wenn man das eine oder andere Stück seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben kann.“ Die Luftfahrtpolizistin hat bereits hunderte Stücke zuordnen können, doch es bleiben noch stets viele Dinge hier im Lager: „Jedes Gepäckstück und jeder andere Gegenstand hat mit Sicherheit einen enormen persönlichen Wert und es tut im Herzen weh. Wenn man aber Kindersachen findet, wie Kleidungsstücke oder Spielzeug, dann hat man immer einen Kloß im Hals.“

Seit 6 Jahren öffnet Karima Douch nach und nach jeden Koffer und jede Tasche, um darin Hinweise auf die Besitzer zu finden, doch viele Leute bleiben unauffindbar, leben zu weit weg entfernt oder reagieren nicht auf eine Kontaktaufnahme. Andere aber trauen sich nicht mehr hierher an diesen Ort, an dem sie wahrscheinlich das am schwersten zu verkraftende Drama ihres Lebens erleben mussten. Aber Karima Douch gibt die Hoffnung nicht auf, diesen Raum irgendwann mal auf eine positive Weise leeren zu können…