Achtung Raser! Blitzmarathon auf den belgischen Straßen

Beim letzten Blitzmarathon in Belgien fuhren 2,8 % der überprüften Fahrzeuge dort, wo kontrolliert wurde, zu schnell. Noch immer sorgen Raserei und überhöhte Geschwindigkeit zu den drei tödlichsten Unfallursachen in unserem Land.

Dies belegt nicht zuletzt der dramatische Unfall in Strépy bei La Louvière, wo am frühen Sonntagmorgen ein Wagen mit überhöhtem Tempo in eine Karnevalsgruppe raste. Dabei kamen 6 Menschen ums Leben, 10 weitere wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt und einige weitere Personen aus der Gruppe erlitten ebenfalls Verletzungen.