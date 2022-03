Auch in Belgien steigen die Preise für Schrott und für Alteisen

Einer der Gründe auch für diese Entwicklung ist auch im Krieg in der Ukraine zu suchen, denn der Einmarsch Russlands in dieses Land sorgt für Preisanstiege für Rohstoffe in allen Bereichen. Für 7 kg herkömmlichen Eisenschrott kann man aktuell bis zu 35 bis 40 € bekommen und ein Kilo Kupfer bringt heute 7 €. Hierfür bekam man letztes Jahr in Belgien vom Schrotthändler „nur“ 4 €.

Einige weitere Preise bzw. Preisanstiege innerhalb eines Jahres: Nickel: Von 15.638,16 € für eine Tonne (2021) nach 20.529,22 € (2022), Aluminium: Von 2.096,67 € für eine Tonne (2021) nach 2.765,27 € (2022), Blei: Von 1.865,69 € für eine Tonne (2021) nach 2.049,51 € (2022). Inzwischen ist bei den Schrotthändlern in Belgien Land auf, Land ab, viel los...