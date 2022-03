Der Dieselpreis in Belgien geht trotz staatlicher Gegenmaßnahmen deutlich nach oben

Dieselkraftstoff wird in Belgien ab Donnerstag (24. März) wieder teurer. Der Preis an der Tankstelle steigt dann so hoch, dass die von der belgischen Bundesregierung kürzlich erst verfügte Senkung der Verbrauchersteuer (Akzisen) zunichte gemacht wird. Laut Energia, dass ist der belgische Verband der Ölunternehmen, wird dieser Preisanstieg durch den Anstieg der Preise für Erdöl an den Weltmärkten verursacht.