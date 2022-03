Energiekrise: Auch Belgiens Premier De Croo schlägt EU-weite gemeinsame Gaseinkäufe vor

De Croo und Sánchez trafen sich Anfang der Woche zu Gesprächen in Brüssel. Auch für den spanischen Sozialisten Sánchez ist in der Frage der hohen Energiepreise, die speziell auch das Gas betreffen, deutlich, dass man darauf auf europäischer Ebene handeln muss. Nur auf EU-Ebene könne man die Bürger, die Wirtschaft und auch die Industrie als Großverbraucher vor zu hohen Ausgaben schützen, so die beiden Regierungschefs.

De Croo schlug in dieser Hinsicht ebenfalls vor, mehrere EU-Mitgliedsländer konnten auch gemeinsam an den internationalen Märkten oder in Gasförderländern Gas einkaufen und zwar zu geringeren Preisen. Auch so könnte man die Energiepreise für die Verbraucher im Kleinen und im Großen senken.

Premier De Croo erinnerte daran, dass Europa schon während der Corona-Krise gemeinsam Impfstoffe bestellt und gekauft habe. Dieses Vorgehen hat sich seiner Ansicht nach als erfolgreich erwiesen und bewährt. In den kommenden Tagen findet in Brüssel ein außergewöhnlicher EU-Gipfel statt, auf dem die Themen Krieg in der Ukraine und die hohen Energiepreise auf der Tagesordnung stehen. Dann wird mit Sicherheit auch ein solcher Vorschlag besprochen.

